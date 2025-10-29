Nazilli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstasyon Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle Y.Ö. (25), E.Ö'ye (20) tabancayla ateş etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.