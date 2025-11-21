Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:01
        Aydın'da traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Karacaören Mahallesi'nde 3 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, dedesi M.S'nin (60) kullandığı 09 Y 3503 plakalı traktörden dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, traktörün tekerleğinin altında kalan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sarıkaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Dede M.S, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

