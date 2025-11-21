Aydın'da traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karacaören Mahallesi'nde 3 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, dedesi M.S'nin (60) kullandığı 09 Y 3503 plakalı traktörden dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, traktörün tekerleğinin altında kalan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sarıkaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dede M.S, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
