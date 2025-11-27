Aydın'da dağda yürüyüş sırasında düşerek yaralanan kişi, askeri helikopterle kurtarıldı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dağda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağarcık Mahallesi Anadolu Gediği bölgesinde arkadaşlarıyla yürüyüş yapan M.Ü (50) dengesini kaybedip düştü.
Haber verilmesiyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye helikopter istendi.
Yaralı, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle bulunduğu yerden alındı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
