        Aydın Haberleri

        Aydın'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:50
        Alınan bilgiye göre, C.A. idaresindeki 35 CDD 074 plakalı motosiklet, Kıbrıs Caddesi'nde N.Ö. yönetimindeki 08 DC 310 plakalı otomobile çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

