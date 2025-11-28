Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Şehit Murat Kemal Yetişen'in ismi Aydın'daki kütüphanede yaşatılacak

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ismi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde açılan kütüphaneye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:33
        Şehit Murat Kemal Yetişen'in ismi Aydın'daki kütüphanede yaşatılacak
        Şehit Mehmet İlkokulu'nda başlatılan "Yaşayan Şehit Kütüphanesi" projesi kapsamında, 5 Şubat 2025'te Irak'ın kuzeyinde şehit olan Yetişen'in isminin yaşatılacağı kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılara lokma da dağıtıldı.

        Açılışın ardından davetliler, kütüphaneyi gezerek şehidin çocukluk ve askerlik fotoğraflarını inceledi.

        Törene Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

