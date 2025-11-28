Şehit Murat Kemal Yetişen'in ismi Aydın'daki kütüphanede yaşatılacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ismi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde açılan kütüphaneye verildi.
Şehit Mehmet İlkokulu'nda başlatılan "Yaşayan Şehit Kütüphanesi" projesi kapsamında, 5 Şubat 2025'te Irak'ın kuzeyinde şehit olan Yetişen'in isminin yaşatılacağı kütüphanenin açılışı yapıldı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılara lokma da dağıtıldı.
Açılışın ardından davetliler, kütüphaneyi gezerek şehidin çocukluk ve askerlik fotoğraflarını inceledi.
Törene Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
