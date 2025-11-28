Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:41
        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile motosikletteki M.Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan M.Ö, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

