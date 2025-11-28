Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile motosikletteki M.Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan M.Ö, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
