Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da şehitler için fidan dikildi

        Ailesi Aydın'da yaşayan 33 şehit için 333 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şehitler için fidan dikildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ailesi Aydın'da yaşayan 33 şehit için 333 fidan toprakla buluşturuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İmamköy'deki atış poligonunun yanında "Şehitlerimiz için her bir fidan geleceğimiz için bin nefes" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Burada konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların hatıralarına vefa göstermek ve onların bıraktığı kutlu mirası yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Toprağa sadece fidan dikmediklerini, milletin minnetini de gösterdiklerini ifade eden Canbolat, "Dikeceğimiz 333 fidan büyüdükçe yalnızca gölge vermeyecek, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan o büyük fedakarlığın canlı birer nişanesi haline gelecek." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da dikilen fidanların şehitlerin adı ile büyüyeceğini kaydederek, göğe yükselen dallarının milletin bağımsızlığını, toprakla buluşan köklerinin ise ülkenin birlik ve beraberliğini temsil edeceğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş dua etti, fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Necati Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, gazetecilere kendisinin de eşinin hatırasını yaşatmaya çalıştığını söyleyerek, bu anlamlı etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den Nazilli'ye 5.6 milyon TL'lik altyapı yatırımı
        Büyükşehir'den Nazilli'ye 5.6 milyon TL'lik altyapı yatırımı
        Söke'de 130 yıllık camideki çalışma beğeni topladı
        Söke'de 130 yıllık camideki çalışma beğeni topladı
        Aydın'da şehit polisler adına fidan dikildi
        Aydın'da şehit polisler adına fidan dikildi
        "Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı Kuş...
        "Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı Kuş...
        Aydın'da silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
        Aydın'da silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
        Germencik'te GES Projesi tamamlandı Başkan Zencirci: "Yılda 3 milyon TL'yi...
        Germencik'te GES Projesi tamamlandı Başkan Zencirci: "Yılda 3 milyon TL'yi...