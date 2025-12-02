Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 14 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yıldır aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı.

        02.12.2025 - 18:53
        Aydın'da 14 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yıldır aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyeliği ile "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 2011 yılından beri aranan S.K'nin (45) Davutlar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Adrese operasyon yapan ekipler hükümlüyü yakaladı.

        S.K'nin sahte kimlik kullanarak mahallede mobilya işi yaptığı ve kendisini "Mobilyacı Mehmet" olarak tanıttığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan S.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

