        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:53
        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Mimar Sinan Mahallesi'nde dün, Ö.S. ile S.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ö.S, S.İ'yi tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan S.İ, hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

