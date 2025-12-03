Habertürk
        Aydın'da ormana odun toplamaya giden kişi ölü bulundu

        Aydın'da ormana odun toplamaya giden kişi ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:30
        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde odun toplamak için ormanlık alana giden kişinin cansız bedeni bulundu.

        Musakolu Mahallesi'nde dün odun toplamak için ormana giden Mehmet Akkuzu'dan (69) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, ormanlık alanda Akkuzu'nun cansız bedenini motosikletinin altında buldu.

        Akkuzu'nun cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

