Aydın'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
N.O'nun kullandığı 09 ACP 840 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Yazıkent Caddesi'nde N.P. idaresindeki 45 SY 254 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan N.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Traktörün sürücüsü N.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
