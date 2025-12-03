Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:25
        Aydın'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        N.O'nun kullandığı 09 ACP 840 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Yazıkent Caddesi'nde N.P. idaresindeki 45 SY 254 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan N.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Traktörün sürücüsü N.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

