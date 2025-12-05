Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.D.T. idaresindeki 09 ASC 512 plakalı motosiklet, Bergama Caddesi'nde M.H'nin kullandığı 09 ALC 551 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.