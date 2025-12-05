Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.D.T. idaresindeki 09 ASC 512 plakalı motosiklet, Bergama Caddesi'nde M.H'nin kullandığı 09 ALC 551 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Kuşadası Belediyesi'nden engelli Osman amcaya anlamlı ziyaret
        Kuşadası Belediyesi'nden engelli Osman amcaya anlamlı ziyaret
        İncirliova'da ekiplerin dikkati nesli tehlikedeki oklu kirpiyi kurtardı
        İncirliova'da ekiplerin dikkati nesli tehlikedeki oklu kirpiyi kurtardı
        Nazilli Gençlik Merkezi için protokol imzalandı
        Nazilli Gençlik Merkezi için protokol imzalandı
        Başkan Tetik: "Nazilli Belediyesi'nin Nazillispor A.Ş. ile geçmişte de bugü...
        Başkan Tetik: "Nazilli Belediyesi'nin Nazillispor A.Ş. ile geçmişte de bugü...
        Aydın'da inşaatta mahsur kalan oklu kirpi kurtarıldı
        Aydın'da inşaatta mahsur kalan oklu kirpi kurtarıldı
        Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi