Aydın'da inşaatta mahsur kalan oklu kirpi kurtarıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde inşatta mahsur kalan oklu kirpi kurtarılarak doğaya salındı.

İncirliova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye ekipleri, buradaki bir inşatta oklu kirpi olduğunu gördü.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi.

Mahsur kaldığı değerlendirilen kirpi gerekli kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede sadece insanların değil tüm canlıların yaşam hakkını önemsediklerini belirtti.