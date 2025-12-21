Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Süper Amatör Lig maçında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:28
        Aydın'da Süper Amatör Lig maçında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi
        Aydın'da Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çine Madranspor maçının ardından çıkan kavgada futbolcuların birbirine tekmeyle vurması kaydedildi.

        Aydın Süper Amatör Lig 9. hafta karşılaşmasında Çine Madranspor, Kardeşköy Stadı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı.

        Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor 2-1 galip geldi.

        Maçın bitiminin ardından iki takımın futbolcuları arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

        Bazı futbolcuların birbirine tekmeyle vurduğu kavgayı sahaya giren jandarma ekipleri ayırdı.

        Futbolcuların kavgası taraftarların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

