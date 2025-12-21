Aydın'da define aramak için kazdığı tünelde fenalaşan kişi öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan kişi girdiği tünelde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kalfaköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapan T.Y. ve arkadaşı Sezer Ayhan (32) yaklaşık 20 metre tünel kazdı.
Ayhan tünele girerken arkadaşı ise dışarıda gözcülük yaptı.
Bir süre sonra Ayhan'ın fenalaştığını duyan T.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri Ayhan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Tünelin dar ve uzun olmasından dolayı ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada Ayhan'ın cansız bedeni bulundu.
Saatler süren çalışma sonucu tünelden çıkarılan Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
T.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
