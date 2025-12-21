Aydın'da define aramak için kazdığı tünelde fenalaşan kişi öldü

Tünelin dar ve uzun olmasından dolayı ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada Ayhan'ın cansız bedeni bulundu.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri Ayhan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ayhan tünele girerken arkadaşı ise dışarıda gözcülük yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kalfaköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapan T.Y. ve arkadaşı Sezer Ayhan (32) yaklaşık 20 metre tünel kazdı.

