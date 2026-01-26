Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 01:25 Güncelleme: 26.01.2026 - 01:25
        Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Nurettin Aslıhan, üvey oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında Aslıhan'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.


        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aslıhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aslıhan'ın tartışma sırasında kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

        Gözaltına alınan S.K. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

