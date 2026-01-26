Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 19:54 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        S.A. yönetimindeki 20 ABE 763 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Fevzipaşa Mahallesi'nde refüjdeki trafik ışığına çarpıp devrildi.

        Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile yolcu Ö.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Söke'de otomobil refüje devrildi: 2 yaralı
        Söke'de otomobil refüje devrildi: 2 yaralı
        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Aydınlı üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi
        Aydınlı üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi
        Aydın'da bir haftada 346 aranan şahıs yakalandı
        Aydın'da bir haftada 346 aranan şahıs yakalandı
        Üreticilere uyarı, listeler askıya çıktı
        Üreticilere uyarı, listeler askıya çıktı
        GÜNCELLEME - Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı...
        GÜNCELLEME - Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı...