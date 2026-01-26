Aydın'da trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ışığına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. S.A. yönetimindeki 20 ABE 763 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Fevzipaşa Mahallesi'nde refüjdeki trafik ışığına çarpıp devrildi. Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yolcu Ö.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

