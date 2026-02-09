Habertürk
        Aydın'da Yeşilay sigara bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı

        Yeşilay Aydın Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:50
        Aydın'da Yeşilay sigara bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı
        Yeşilay Aydın Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

        Atatürk Kent Meydanı'nda stant kuran Yeşilay görevlileri, sigaranın zararlarını içeren broşür dağıttı.

        Yeşilay gönüllüleri sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara nefes kalite kontrolü yaptı.

        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, gazetecilere her zaman vatandaşın yanında olduklarını, standa gelen bir vatandaştan sigarayı bırakma sözü alarak kuruma yönlendirdiklerini söyledi.

        Vatandaşlardan Ahmet Muhammed Sarı da etkinliğin kendisi gibi sigara içenler için yararlı olduğunu belirterek, bağımlılıktan kurtulmak istediğini ifade etti.

