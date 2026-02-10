Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 23:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:44
        Aydın'da temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

        Tolgahan Çulha'nın (33) kullandığı 07 AIA 360 plakalı motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda A.D yönetimindeki 34 DUY 602 plakalı Kuşadası Belediyesine ait yol temizleme kamyonuna arkadan çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Çulha'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        A.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.






