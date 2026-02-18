Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da ramazan ayı fener alayı ile karşılandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:09 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da ramazan ayı fener alayı ile karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.


        Efeler İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, Girne Mahallesindeki Külliye Camisi önünde toplandı.

        "Hoş geldin ya şehri ramazan" yazılı pankart açan vatandaşlar, Türk bayrakları ve el fenerleriyle ilahi söyleyerek Yavuz Sultan Selim Camisi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından konuşma yapan İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, ramazan ayına coşku ve heyecanla ulaştıklarını söyledi.

        Coşkun, "Hep beraber, ailecek Ramazan-ı Şerif'i, misafirimizi karşılıyoruz. Onu bağrımıza basıyoruz. İnşallah bir ay boyunca misafirimizi evimizde, gönlümüzde, kalbimizde, Allah'ın evinde yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Tamir edilen damper aniden çalışanların üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Tamir edilen damper aniden çalışanların üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı Oğlunu ku...
        Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı Oğlunu ku...
        Aydın'da sentetik ecza satarken suçüstü yakalanıp, tutuklandı
        Aydın'da sentetik ecza satarken suçüstü yakalanıp, tutuklandı
        Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü
        Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü
        Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu
        Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu
        Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak
        Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak