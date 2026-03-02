Canlı
        Nazilli'de fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı

        Nazilli'de fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:32
        Nazilli'de fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir fabrikanın çatısında onarım yapan K.Y. dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        K.Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

