Nazilli'de fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir fabrikanın çatısında onarım yapan K.Y. dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. K.Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

