        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Aydın'da taşkınlardan etkilenen tarım alanlarını inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın'da taşkından zarar gören tarım alanlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:47
        Bayraktar, Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Gümüş ve ilçe ziraat odaları başkanları ile Söke Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

        Kendirlioğlu, Bayraktar ve beraberindeki heyete kentte son dönemde etkili olan yağışlar ve neden olduğu taşkınlar hakkında bilgi verdi.

        Şemsi Bayraktar da doğal afetlerin tarımı olumsuz etkilediğini belirterek, bu yılın afetlerden uzak geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

        Aydın'ın bazı bölgelerinde yaşanan sel felaketinin ardından ön hasar tespitlerinin yapıldığını anlatan Bayraktar, "TARSİM'e kayıtlı üreticilerin zararlarının karşılanması için çalışmalar yapılıyor. Ancak TARSİM'e kayıtlı olmayan üreticilerimizin de destek görmesi gerekiyor." dedi.

        Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra taşkından etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

