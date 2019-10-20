Görme engelliler dayanışması etkinliğinde buluştu

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Efeler ilçesinde yaşayan üyelerini düzenlediği dayanışma etkinliğinde bir araya getirdi.



Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Bayram Özen, “Öncelikle bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ederiz, son günlerde okullarda görme engellilere yardım amaçlı para toplandığı yönünde bizlere şikayet gelmektedir. Bizler dernek olarak asla ailelerin çocuklarına verdikleri harçlıklarına göz koyma hadsizliğini bugüne kadar göstermedik ve hiçbir zaman böyle bir yola tevessül etmedik” dedi.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç ise, kendisinin de bir görme engelli babası olduğunu, görme engellilerin karşılaştığı güçlükleri ve engelleri çok iyi bildiğini söyledi. Aydın’da başta Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm belediye bürokratları olarak her zaman özveri ile çalıştıklarını kaydeden Genç, her zaman derneğin çalışmalarında destek olacaklarını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılan görme engelliler, aileleriyle birlikte Derneğin Engelsiz Sanat Grubu’nun seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.



Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bozbaş, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Esma Durmaz, dernek üyeleri ve yakınları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AYDIN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:54

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