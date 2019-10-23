Nazilli Belediyesi'nden Esenköy’de hummalı çalışma

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esenköy Mahallesi’nde bitirilen parke taşı döşeme ve mezarlık düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esenköy Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

İlçe genelinde hummalı bir yol çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özcan, “Bugün Esenköy, eski adıyla Arpaz Mahallemizde vatandaşlarımızla buluştuk. Aynı zamanda yaptığımız yol çalışmalarını inceledik ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik. Parke taşı döşeme çalışmalarımız Nazilli’mizde belirlenen noktalarda bir plan dahilinde devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza merkezden başladık. Ancak tüm mahallelerimiz bizim göz bebeğimiz. İhtiyaç olan tüm cadde ve sokaklarda yol açma, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Mezarlık çalışmalarını inceleyen Başkan Özcan, mahalle sakinleri ile Yasini Şerif okutarak dua etti.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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