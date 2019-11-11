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Aydın’da 100 bin fidan toprakla buluştu

İHA

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aydın'da 34 ayrı alanda 100 bin fidan toprakla buluştu.

Aydın’da 100 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Aydın’da 34 ayrı alanda 100 bin fidan toprakla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikimi kampanyası için Aydın Ovaeymir Mahallesi’nde tören düzenlendi. Fidan dikim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından alandaki binlerce fidan etkinliğe katılanlar tarafından toprakla buluştu.
Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma etkinliği için toplandıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilimizde saat 11.11’de başlamak üzere 2023 ayrı lokasyonda 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Aydın ili olarak da bizler 17 ilçede 34 ayrı lokasyonda 100 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bulunduğumuz alanda 44 dekar alanda 3 bin adet fidanı toprağa dikeceğiz” dedi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı konuşmada, dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bizim milletimizin ezelden beri ağaca, ormana, yeşile olan sevgisi ve bağlılığı hepimizce malumdur. Ağaçtan bahsederken biz, ‘Kapımızın eşiği, bebeğimizin beşiği, soframızın kaşığı” diye bahsederiz. Ağaca verdiğimiz önemi tüm dünya biliyor. Bugün burada ekoloji ve çevreyle ilgili önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Öyle ki Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek üzere müracaat edildi. Guinness bu kadar çok lokasyona hakem gönderemeyeceğini ifade etti. Ama 11.11.2019’da saat 11.11’de 11 milyon fidanı Türkiye’de toprakla buluşturma üzere milletimiz önemli bir atılımı gerçekleştiriyor. Aydın’ın yüzde 40’ı ormanlarla kaplı ve bugün 100 bin fidanı Aydın’da toprakla buluşturacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar belirlenen alanda fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdi.

AYDIN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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