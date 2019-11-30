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Belgelerle Yörük Ali Efe ve Zeybek kültürü araştırmaları anlatıldı Yörük Ali Efe Uluslararası Halk ...

İHA

Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe ismi ekseninde, Aydın yöresine ait somut olan ve olmayan kültürel miras ürünlerinin araştırılması, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele kültürel aktarımın sağlanması amacıyla düzenlenen 'Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu'nda toplamda 105 bildirinin sunulacağı oturumlar devam ediyor.

Belgelerle Yörük Ali Efe ve Zeybek kültürü araştırmaları anlatıldı Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu devam ediyor

Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe ismi ekseninde, Aydın yöresine ait somut olan ve olmayan kültürel miras ürünlerinin araştırılması, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele kültürel aktarımın sağlanması amacıyla düzenlenen ‘Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu’nda toplamda 105 bildirinin sunulacağı oturumlar devam ediyor.

Görkemli açılış töreninin ardından başlayan ilk oturumlarda “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Türk Kültürü”, “Yörük Ali Efe Tarih Araştırmaları” ile “Halk Kültüründe Zeybek Araştırmaları” konu başlıkları kapsamında sunumlar gerçekleştirilerek belgelerle Yörük Ali Efe ve Zeybek kültürü araştırmaları anlatıldı. Oturumların başkanlıklarını Prof. Dr. Muhtar Kutlu, Prof. Dr. Enver Konukçu ve Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem gerçekleştirdi.
Sempozyumun ilk gün oturumlarından “Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları” konu başlıklı Prof. Dr. Nuran Erol Işık’ın moderatörlüğündeki oturumda İtalya, Pakistan, İngiltere ve Katar’dan sempozyuma katılan konuklar sunumlarını gerçekleştirdiler.
Miletos Salonu’nda Prof. Dr. Metin Ekici’nin oturum başkanlığında gerçekleşen “Halk Kültüründe Dede Korkut Araştırmaları” konu başlıklı oturumda, Dede Korkut hikayelerinin kadın tiplemelerinden bahsedilirken, namus kavramı, ideal anne ve eş, sevgi konuları irdelendi.
Magnesia Salonu’nda Prof. Dr. M. Hakan Cevher’in oturum başkanlığında gerçekleşen “Türk Halk Müziği Araştırmaları” konulu oturumda, ‘Batı Anadolu Derlemeleri’, ‘Teke Yöresi Yörüklerinde Gabardıç Oyun Havası’, ‘Beğeni Yargısı ve Hiyerarşide Türk Halk Müziği’, ‘Türkülerde Bestelenme Olgusu: Aydın’da Emin Tenekeci Örneği’ konularında sunumlar yapıldı.

“Zeybek Giysilerindeki Farklılıklar Kültürel Kimliğin Tespitinde Rol Oynamaktadır”
Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu’nun ikinci gününde Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’nun oturum başkanlığında gerçekleşen “Halk Kültüründe Geleneksel Giyim Kuşam Araştırmaları” konu başlıklı oturumda, Poyralı köyü dokumalarının genel özelliklerinden, yapım aşamalarından, Poyralı motifleri denilince akla gelen çiçek motiflerinden bahsedildi. Aydın’da önemli bir kültürel dinamik olan gelin duvakları hakkında bilgilerin verildiği oturumda, inançların ve duyguların nesnelerle anlatılmasının önemli olduğu belirtildi. Zeybek giysilerinin yaşanılan bölgenin coğrafi konumuna göre değişiklik gösterdiğinin anlatıldığı bir diğer sunumda ise zaman içinde geleneksel giyim kuşamda oluşan bu farklılıkların, toplumların kültürel kimliğinin tespitinde önemli rol oynadığı aktarıldı.
Maiandros Salonu’nda gerçekleşen Doç. Dr. Ömer Özmen’in moderatörlüğünü yaptığı “Aşıklık Geleneği Araştırmaları” konu başlıklı oturumda, Çorum’un Acıpınar Köyü’nde yaşayan, yörede Aşık Kara Musa olarak bilinen Musa Yıldız hakkında bilgiler verildi. Türk Halk Müziği dinletisinin ardından oturum sona erdi.

Yörük Ali Efe Okuma Yazmaya Meraklıydı, Zengin Bir Kütüphaneye Sahipti
Eş zamanlı olarak Miletos Salonu’nda gerçekleşen “Yörük Ali Efe Araştırmaları” konu başlıklı oturumda oturum başkanı Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş, sempozyumun halk kültürü araştırmalarına yeni bir perspektif katması temennisinde bulundu. Sunumlarda Yörük Ali Efe Müzesi hakkında bilgiler verilirken, Yörük Ali’nin manevi kızı İfiyenia (daha sonra Leyla adını alacak)’nın hayatı anlatıldı. Yörük ALİ Efe’nin hayatının kronolojik sırayla katılımcılarla paylaşıldığı oturumda Efe’nin torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, dedesinin okuma aşkı ve kütüphanesinin zenginliği hakkında bilgiler paylaşarak oturuma katkı sundu. Oturumun değerlendirilme bölümünde Kuvayı Milliye Araştırma Enstitüsü, Efe ve Zeybek Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi, Aydın Araştırmaları Merkezi gibi kurumların kurulma ihtiyacı katılımcılarla paylaşıldı.

AYDIN

30 Kasım 2019 Cumartesi

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