Aydınlılar Hafta Sonları Çakırbeyli ve Selatin’de Buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde Aydın’ın ilk üretici pazarı olarak hizmete açılan Çakırbeyli Köy Pazarı, her hafta pazar günü ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeni açılan Germencik’teki Selatin Köy Pazarı da dolup taşarken, vatandaşlar Aydın’a kazandırılan pazarlar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın’da önemli alternatif turizm noktası haline gelen köy pazarlarında 300’e yakın aile doğrudan kazanç sağlıyor. Pazarcılar evlerindeki ev yapımı ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarken, kendi bahçelerindeki doğal ürünleri de tüketicilerle buluşturuyor.

Çakırbeyli siyasetçilerin uğrak yeri

Aydın ilinin yetiştirdiği eski başbakan Adnan Menderes’in doğduğu yer olan Çakırbeyli, mahalledeki "Demokrasi Çınarı"nı ziyaret eden ülkenin önde gelen siyasetçilerinin de uğrak yeri. En son Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Başkan Çerçioğlu’yla birlikte mahalleyi ziyaret ederek kendi yaptığı Adnan Menderes’in balmumu heykelini mahalledeki Adnan Menderes Anı Köşesi’ne armağan etti.

AYDIN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:32

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