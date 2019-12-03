Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu

Hem sağanak hem kar!

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Engelli hastane çalışanlarının katıldığı kahvaltıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan V. Op. Dr. Reha Arslan, Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ve hastane yöneticileri katıldı. Kahvaltıda İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz engelli personeller ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

AYDIN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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