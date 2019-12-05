Aydın CHP'de kongre tarihleri belli oldu

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın’da tamamlanan delege seçimlerinin ardından kongre tarihleri açıklandı.

14 Aralık Cumartesi Efeler’de başlayacak olan kongreler 12 Ocak Pazar günü Karpuzlu’da son bulacak. İlçe kongresinin tamamlanmasının ardından il kongresi yapılarak kongreler tamamlanacak.

14 Aralık Cumartesi Efeler’de başlayacak olan kongreler şu şekilde;

14 Aralık Cumartesi Efeler, 15 Aralık Pazar Didim, 16 Aralık Pazartesi Koçarlı, 19 Aralık Perşembe Germencik ve Yenipazar, 20 Aralık Cuma İncirliova ve Bozdoğan, 21 Aralık Cumartesi Nazilli ve Söke, 22 Aralık Pazar Kuşadası, 24 Aralık Salı Köşk, 25 Aralık Çarşamba Karacasu ve Sultanhisar, 26 Aralık Perşembe Çine, 8 Ocak Çarşamba Buharkent, 11 Ocak Cumartesi Kuyucak ve 12 Ocak Pazar Karpuzlu.

AYDIN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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