Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,50 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 14,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 16,50 TL.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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