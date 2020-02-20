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Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi

İHA

– Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde enerji israfına yol açan ve yaklaşık 30 yıldan beri kullanılan eski sistem buhar kazanlarını yenilendi.

Hastanenin enerji israfına yol açan 30 yıllık ısıtma sistemi yenilendi

– Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde enerji israfına yol açan ve yaklaşık 30 yıldan beri kullanılan eski sistem buhar kazanlarını yenilendi.
Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Hastanemizde ısıtma amaçlı kullanılan buhar kazanları 1990 yılında yapılmış olup, eski olması ve çok enerji tükettiği için bağlantı tesisatlarında çoğu noktada sızıntılar olmaktaydı. Sahip oldukları basınç dolayısıyla kullanılması uygun olmadığı ve yapılan basınç kup testlerinde çıkan uygunsuzluk sonucu, buhar kazanları sulu kazanlarla değiştirilmiş, tüm bağlantı elemanları dogalgaz sistemi ile uyumlu hale getirilmiştir. Doğal gazla çalışan kazanların işletilmesinde insan faktörü minimuma indiği için kontrolleri son derece kolaylaşmıştır.
Bu sayede iş güvenliği kapsamında daha güvenilir olan sistemlerin kullanılması sağlanmıştır.
Ayrıca birçok bağlantı noktasındaki sızıntılar sonlandırıldığından ve yakıt ekonomisini sağlamak için, tesisatta bir otomatik kontrol panelinin bulunması nedeniyle daha düşük enerji tüketen sistemler kullanıldığından ilk kullanıldığında doğalgazdan yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Yüksek kapasiteli, yüksek enerji kapasitesine sahip düşük enerji tüketen, eski sistemden daha güvenilir, rasyonel ve dengeli ısıtma imkanı sağlayan ısıtma sistemi hastanemize kazandırılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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