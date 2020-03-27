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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

İHA

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 15,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,00 TL en çok 4,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 13,50 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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