ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı

İHA

ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Haber Dergisinin 151. sayısı olan Nisan 2020, Kovid19 gündemiyle okuyucu ile buluştu.
Pandemi nedeniyle online da erişebileceğiniz derdinin bu sayısında ADÜ’de güncel haberlerin yanı sıra bu sayıya özel olarak Kovid 19 salgınını biyolojik, ekonomik ve halk sağlığı açısından değerlendirdi.
FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Kovid19 hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi. Omurgasız hayvanlar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Hazır, dünyayı yangın yerine çeviren Covid19’un yapısı, işleyişi, bulaşma yollarını ve etkisini ADÜ Haber Dergisine anlattı. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Petek ise Covid19 salgınının neden olduğu Türkiye ve dünya ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu’nda 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevlendirildi. Prof. Dr. Pınar Okyay, ADÜ Haber Dergisinin 151. sayısı için Kovid19 Bilim Kurulu’nda görevlendirilmesi ve Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar ve halk sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu örnek oluyor
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu ...
Kuşadası’nda belediyenin 19 Mayıs etkinlikleri, gökyüzünü aydınlattı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda belediyenin 19 Mayıs etkinlikleri, ...
İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
YEREL HABERLER İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, ...
İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
YEREL HABERLER İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, ...
İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
YEREL HABERLER İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, ...
Afrodisias Antik Kenti sanal alemde Afrodisias müzesi ve ören yeri sanaltur ile gidemeyenlerin ayağına gelecek
YEREL HABERLER Afrodisias Antik Kenti sanal alemde Afrodisias müzesi ...
Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti
YEREL HABERLER Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa ...
Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi
Aydın’da 19 Mayıs kortejle kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da 19 Mayıs kortejle kutlandı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Gençler istedi Kaplan yaptı
YEREL HABERLER Gençler istedi Kaplan yaptı
Aydın’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Aydın’da iş yeri yangını
Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu Pandemi, Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusunun yaşanmasını engelleyemedi
YEREL HABERLER Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu Pandemi, ...
Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ...
Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ...
Hücum bottan İstiklal Marşı 
YEREL HABERLER Hücum bottan İstiklal Marşı 
Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ...
Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu "50 gün kapalı kaldık, destek beklediğimiz oda fiyat listesini 75 TL'ye sattı"
YEREL HABERLER Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi ...
Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak
Koronavirüs Nazilli’de bayram coşkusuna engel olamadı
YEREL HABERLER Koronavirüs Nazilli’de bayram coşkusuna engel olamadı
Kuşadası’nda sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
Uzaktan eğitim ile hafız oldular Harun Hoca, telefonu elinden düşürmedi, öğrenciler Kur’an-ı ezberledi
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim ile hafız oldular Harun Hoca, telefonu ...
Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla istiklal ve istikbal yolculuğumuz devam ediyor
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla ...
Mahkeme kararını beklemeden yıkılan bahçe duvarı isyan ettirdi
YEREL HABERLER Mahkeme kararını beklemeden yıkılan bahçe duvarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X