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Tornacılıktan sanatçılığa

DHA

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, emekli torna ustası Bülent Kozaklı (56), atölyesinde yonttuğu odunları teknolojiyi kullanarak, sanat eserine dönüştürüyor. CNC makinesinde yonttuğu odunlarla abajur, duvar saati ve masa gibi dekoratif ürünlerin yanı sıra tarihe mal olmuş kişilerin tablolarını da yapan Kozaklı'nın en büyük hayali ise şehir şehir dolaşıp, eserlerini sergileyebilmek. 3 çocuk babası Bülent Kozaklı, iş hayatına 1975 yılında henüz 11 yaşındayken, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki sanayi sitesinde tornacı ve kaynakçı çıraklığı yaparak,...

Tornacılıktan sanatçılığa

<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, emekli torna ustası Bülent Kozaklı (56), atölyesinde yonttuğu odunları teknolojiyi kullanarak, sanat eserine dönüştürüyor. CNC makinesinde yonttuğu odunlarla abajur, duvar saati ve masa gibi dekoratif ürünlerin yanı sıra tarihe mal olmuş kişilerin tablolarını da yapan Kozaklı'nın en büyük hayali ise şehir şehir dolaşıp, eserlerini sergileyebilmek.<br>3 çocuk babası Bülent Kozaklı, iş hayatına 1975 yılında henüz 11 yaşındayken, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki sanayi sitesinde tornacı ve kaynakçı çıraklığı yaparak, atıldı. 24 yaşında Almanya'nın Wiesbaden şehrine giden Kozaklı, burada aldığı eğitimden sonra CNC makinesi ustası olarak çalışmaya başladı. Kozaklı, zaman içinde bilgisayarlara olan merakı dolayısıyla girdiği bilişim sektöründe ikinci el yazılım ticareti de yaptı. 2008 yılında emekli olduktan sonra Almanya'dan Türkiye'ye dönerek, yaklaşık 10 yıl İstanbul'da hayatına devam eden Kozaklı, 2017'de Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti.<br>HAYALİNDEKİ ATÖLYEYİ KURDU<br>Kuşadası'nda bir süre emeklilik hayatı yaşayan Bülent Kozaklı, 2018 yılında Kirazlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinden dükkan satın alarak, hayalindeki atölyeyi kurdu. Yapmaktan mutlu olacağı bir iş düşünürken, kendi kendine odunları yontmaya başladı. CNC makinesinde yonttuğu odunları teknolojiyi de kullanarak, sanata dönüştüren Kozaklı, bir süre sonra edindiği hobiyi ileri taşıdı. İnternet sitesi kuran Kozaklı, şimdi 150 metrekarelik atölyesinde yonttuğu odunlardan yaptığı abajur, duvar saati ve masa gibi dekoratif ürünler ile Atatürk ve Mahatma Gandi gibi tarihe mal olmuş kişilerin tablolarını bu siteden sergileyip, satışa sunuyor.<br>'HER AĞACI KULLANIYORUM'<br>Eserlerine hayat verirken her çeşit ağacı kullandığını belirten Bülent Kozaklı, "Kuşadası'nda okaliptüs türü ağaç çok yaygın. Benim de ana malzememi bu ağaç oluşturuyor. Bunun dışında meşe, ceviz, kestane, karakavak ve çam ağaçlarının odunlarıyla da çalışıyorum. Bir eseri ortaya çıkarmak ortalama 2 günümü alıyor. Bu hobi bana terapi gibi geliyor. Uzun çalışma hayatım boyunca çok stresli günler geçirdim. Şimdi üzerimde biriken stresi bu şekilde atarken, aynı zamanda da ortaya el emeği ve göz nuru ürünler çıkartıyorum. En büyük hayalim ileride turistik şehirleri dolaşarak eserlerimi sergilemek" dedi.<br>19 MAYIS'TA SANAL SERGİ<br>Yaptığı eserleri 'Odunju.Art' markası altında bir araya getiren Bülent Kozaklı, ilk sergisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla gerçekleştirdi. Kozaklı'nın 'Sanayide Sanat, Designed B Kozaklı' ismini verdiği sergisinde 2 yılda ürettiği toplam 150 eser yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER<br>2020-05-28 09:15:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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