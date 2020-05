Kadın eli değen parça mermerler, dekorasyon malzemesi oluyor

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 yıl önce açtığı iş yerinde kadınlara iş imkanı sunan Ahmet Özdemir (52), parça mermerleri tekrar sektöre kazandırıyor. İşledikleri parça mermerlere şekil vererek, dekorasyon malzemesine dönüştüren kadınlar ise ekmeklerini taştan çıkarıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor.<br>Aydın'da uzun yıllar marangozluk yapan Ahmet Özdemir, daha sonra mermer sektörüne geçti. 12 yıl bu sektörde çalışan Özdemir, 2015'te İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde kendi iş yerini açıp, parça mermerlerden dekorasyon taşı üretimine başladı. Şu an 3'ü kadın 4 kişiyi istihdam eden Özdemir, iş yerinde 8 işlemden geçirdikleri, Denizli, Muğla, Uşak ve Afyonkarahisar'dan getirttikleri parça mermerleri dekorasyon malzemesine dönüştürdükten sonra paketleyip, satışa hazır hale getiriyor. Özdemir'in 300 metrekaresi kapalı toplam 500 metrekarelik iş yerinde kadın işçileriyle birlikte ürettiği mermer dekorasyon malzemeleri, 2 ay öncesine kadar başta ABD olmak üzere yurt dışındaki çeşitli ülkelere ihraç ediliyordu. Ancak koronavirüs salgını sonrası alınan tedbir kapsamında Özdemir, şu an geçici süreyle sadece başta Aydın olmak üzere iç piyasaya için üretimini sürdürüyor. İş yerinde üretilen mermer dekorasyon malzemeleri, metrekaresi ile kalitesine ve işçiliğine göre 60- 90 liradan satılıyor.<br>İş yeri sahibi Ahmet Özdemir, "2 ay öncesine kadar çoğunluğu kadın olmak üzere 15 işçiyle çalışıyordum. Ama şu an dış ülkelere ihracat olmadığı için 3'ü kadın 4 işçiyle iç piyasaya üretim yapıyoruz. Müşterilerin isteğine göre imalat yapıyoruz. Burada 4 yıllık çalışan da var 6 ay önce işe başlayan da var. 'Ekmeğini taştan çıkarmak' diye bir deyim vardır. Biz de ondan yola çıkıp, bu işe başladık ve bugüne kadar geldik" diye konuştu. <br>'MERMERLERE KADIN ELİ DEĞİYOR'<br>Mermer atıklarından dekorasyon malzemesi üretimi işinde 4 yıldır çalışan Sultan Tezel, "Bu benim ilk iş yerim. İşi burada öğrendim. İlk zamanlar çok zor geldi ama sonradan alıştım" dedi.<br>Burcu Çam ise "Daha önce mağazalarda farklı işlerde çalıştım. 4 yıldır da mermer dekorasyon malzemesi imalatı işinde çalışıyorum. İşi çok sevdim ve halen devam ediyorum. Bir ara bırakmıştım ama daha sonra alıştığım bu işten vazgeçemeyip, tekrar döndüm" diye konuştu.<br>Daha önce pastanede çalıştığını belirten Emir Ayşe Yağcıoğlu da "Pastanedeki işimden ayrıldıktan sonra bir arkadaşım vasıtası ile mermer dekorasyon malzemesi üreten bu iş yerine geldim. İşe başlamamdan bir süre sora koronavirüs pandemisi nedeniyle işe ara verildi. Normalleşme sürecinde tekrar işimizin başına dönüp, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmaya başladık. İşimi çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN <br>2020-05-31 09:45:50<br>

