Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 3 aydır gidemediği İzmir Kadifekale Şehitliği’ndeki oğlunun mezarına Nazilli Belediyesine ait makam aracıyla gidebilen şehit babası Mustafa Erbilgin, Başkan Özcan’a teşekkür etti.

Geçirdiği ameliyat ve korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır şehit oğlunun İzmir'deki kabrine gidemeyen Mustafa Erbilgin'in çağrısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yetişmiş ve Erbilgin, önceki gün Başkan Özcan’ın makam aracıyla 1993 yılında terör örgütü tarafından gerçekleşen hain saldırıda şehit olan oğlu Piyade Er Oktay Erbilgin'in İzmir Kadifekale Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret etmişti.



Oğlunun kabrinde bulunan fotoğrafını öperek hasret gideren şehit babası Mustafa Erbilgin, Nazilli’ye dönüşünde İsbaeyli Mahallesi Muhtarı Birkan çelik tarafından karşılandı. Bugün de Başkan Özcan, şehit babasını evinde ziyaret etti.

Başkan Özcan’a sarılarak teşekkür eden baba Mustafa Erbilgin, “Allah işini gücünü rast getirsin. Çok mutlu ettin beni. 3 aydır oğlumu göremiyordum. Allah senden razı olsun yavrum. Mide ameliyatı geçirdikten sonra gidememiştim. Bana dünyanın en güzel iyiliğini yaptın. Bu iyiliğinizi öle ne kadar unutmayacağım. Bir şehit ailesi olarak bize sahip çıktı” dedi.



Amcasının da şehit olduğunu hatırlatan Başkan Özcan ise, “Şehit yakını olmak çok zordur. Biz görevimizi yaptık. Bizim ailemizde de 1 şehit, 2 gazi var. Bütün Türk evlatları gibi ben de bu hissiyatın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Şehit ağabeyimiz, bu vatan için hayatını ortaya koymuş, canını vermiş. Bu yüzden biz ne yapsak az kalır. Mahalle ziyareti kapsamında amcamızın durumunu öğrenince hemen arkadaşlara talimat verdim. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da bir talebiniz olursa bize iletin. Ömrümüz yettiğince elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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