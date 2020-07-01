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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi Haziran ayında üç projeye destek verdi

İHA

Kuşadası Belediyesi Haziran ayında üç projeye destek verdi

Kuşadası Belediyesi tarafından ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yerel yönetim ağları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin sağlanarak ortak projeler geliştirilmesi amacıyla kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü, son bir ay içerisinde üç ayrı proje başvurusuna destek sundu. Başvurular arasında pandemi sürecinde eğitimi aksayan otizmli çocuklar ile ilgili bir proje de bulunuyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve başlamasının ardından oluşturulan yeni kurumsal yapı kapsamında kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Haziran ayı içerisinde üç ayrı proje başvurusuna destek sunuldu. İlk başvuru, Unesco Kültürel Çeşitlilik Fonu’na Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ve Tulpar Halkbilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği ortaklığında yapılan “Aydın Bölgesinin Yerel Kültür Endüstrisinin Dijital Envanterinin Oluşturulması ve Kültürel Çeşitlilik Platformunun Oluşturulması” başlıklı proje oldu.
Başkan Ömer Günel 3 ayrı projeyi 3 ayrı sivil toplum kuruluşu yürüteceklerini belirterek, “2020 yılı itibari ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğümüz koordinesinde, şehrimize katma değer sağlayacak ve sosyal belediyecilik anlayışına örnek olacak projelerin dosyaları hazırlanarak ilgili otoritelere sunulmuştur. Dış İlişkiler Müdürlüğümüz kısa süre içerisinde, kentimizin uluslararası alanda kurduğu ilişkilere profesyonel bir bakış açısı getirirken bir yandan da demokratik yaşamımızın vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum örgütleri ile sağlıklı diyalog kurma yönünde önemli adımlar atmıştır. Kentimiz için gerek uluslararası, gerek ulusal, gerekse de yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde geliştirilecek projeleri çok önemsiyoruz” dedi.
Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu ise, kentin gelişimini sağlayacak her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek “Sivil toplum kuruluşları ile geliştirilecek ortak projelerin yaşamın farklı alanlarına çok önemli katkılar sunduğunu görüyoruz. Bu noktada Kuşadası Belediyesi olarak tüm kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde hareket etmeye, ihtiyaç duyulan her noktada koordinasyon sağlamaya ve destek sunmaya hazırız” dedi. Özge Önderoğlu Akkuyu projeler ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; “Aydın Bölgesinin Yerel Kültür Endüstrisinin Dijital Envanterinin Oluşturulması ve Kültürel Çeşitlilik Platformunun Oluşturulması” başlıklı proje ile Kuşadası ve Aydın bölgesinde yaşayan kültürün ve kültür endüstrisinin dijital ortama aktarımı ve endüstri çalışanlarının bu dönüşüme adaptasyonları için verilecek dijital tasarım, modelleme, eticaret gibi eğitimlerin yanı sıra, görselişitsel sektör için verilecek olan kültürel ifade çeşitliliği eğitimlerini ve sektörlerin ortak çalışmalarını sağlayacak bölgesel bir platformun kurulmasını içeriyor. Proje, Kuşadası’nın Unesco Şehirler Ağı’na katılımı için de bir altyapı oluşturacak. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvuru sürecine destek sunulan bir diğer proje ise Kuşadası Otizm Derneği’nin Sivil Düşün Programı kapsamında Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Desteği’ne “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Kovid19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” başlıklı proje oldu. Proje kapsamında bölgede yaşayan otizmli bireylerin ebeveynleri için, eğitimin kesintisiz olarak evde de devam etmesini sağlayacak uzaktan eğitimler verilecek ve kayıt alınan ders materyallerinden dijital bir arşiv oluşturulacak. Destek sunulan son proje ise Avrupa Birliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından ortak yürütülen “Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı” kapsamında oldu. Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği, Kuşadası Halk Eğitim Merkezi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında hazırlanan “Mesleki Eğitim Yoluyla Kuşadası’nın Turizm Sektörünün Dijital Dönüşümü” projesinin başvurusu tamamlandı. Proje, Kuşadası’nda yaşayan, eğitim ve istihdamın dışında olan gençlerin dijital beceriler kazanması ve turizm sektörünün ihtiyacı olan diğer becerileri elde etmesi için verilecek eğitimlerden oluşuyor. Proje ile sektörün değişen dünyaya ayak uydurması için gereken dönüşümün, yerelde yaşayan gençlere gerekli eğitimlerin verilmesi yoluyla desteklenmesi hedefleniyor"

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