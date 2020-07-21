Kirazlı’da bitki örtüsünü yok eden kaçak çalışmaya jandarma müdahale etti

Kuşadası’na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde bitki örtüsü zenginliği ile ön plana çıkan bir arazide gerçekleştirilen kaçak hafriyat çalışmasına jandarma ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın doğal ürünleriyle bilinen Kirazlı Mahallesi’nde Gölcük Tepesi Dığantaş Mevkii’nde bir arazide kaçak hafriyat ve kazı çalışması yapıldığını tespit eden Kirazlı Muhtarı Mehmet Mersin’in şikayeti üzerine Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri söz konusu arazide inceleme yaparak tutanak tuttu ve çalışmayı durdurdu.

Kirazlı Muhtarı Mehmet Mersin, kaçak çalışmanın 3 gün önce başladığını belirterek, “ 3 gün önce köy dışından tanımadığım kişiler, bahse konu olan Dığantaş mevkiindeki doğal alana, paletli hederle girerek, doğal bitki örtüsünü yok ettikten sonra, kayaları kırıp dağıtarak, kaçak olarak bir alanın açıldığını ve olay yerine yapı malzemelerini getirmiş olduğunu gördüm. Sözde ağaçlandırma için açılan alanla ilgili Jandarmaya bilgi verdim ve ilgili tüm kurumları bilgilendirdim. Jandarma gelip tutanak tutmasına rağmen CumartesiPazar günleri çalışmaların devam ettiğini, daha önce gördüğümü duvar kalıntısının da tahrip edilerek yıkıldığını tespit ettim. Kirazlı ve çevresi tarımsal ve doğal alanlarla çevrilidir. Bu alanları koruyup, çocuklarımıza teslim etmek zorundayız. Bu tür vakalar dışarıdan gelen kişilerce köyümüz sınırlarında 5. kez olmaktadır. Bunların önlenmesi için Yaylaköy muhtarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz. İlgili tüm kurumlarla da işbirliği yaparak, ormanlarımızı ve makiliklerimizi korumak zorundayız “ dedi.

Bu arada, Kirazlı’daki kaçak hafriyat ve kazı çalışmasına çevreciler de sert tepki gösterdi. Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat, ” Geçmiş yıllardan beri devam eden yapılaşmalar, Kuşadası ve civarında, orman ve makilik alanların gittikçe azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de Kuşadası ve civarında ormanmaki ve yeşil doku alanları canlıların yaşamı açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların bu alanlara sahip çıkarak, koruma altına alması, Kuşadası’nın gelecekteki ekolojik yaşam koşulları açısından çok önemlidir. Kuşadası’nda yeşil alanların azaltılması yerine, doğal dokuyu koruyacak, kent ekolojisine önemli yararlar sağlayacak, toplumu doğa ve doğal kaynaklar açısından bilgilendirecek önemli bir yeşil doku olarak arboretuma ihtiyaç bulunmaktadır “ diye konuştu.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise “ Biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan Kuşadası’nın önemli değerlerinden biri makiliklerdir. Kuşadası’nın kırsal bölgesinde yer alan makilikler, kentin su ihtiyacını karşılayan yeraltındaki rezervlere yağmur sularını taşıması, erozyonu önlemesi, nadir bitkilere yaşam hakkı tanıması ve yaban hayatının devamlılığı açısından çok önem taşımaktadır. Artan nüfus ve kentteki arazilerin azalması sonucunda, özellikle kırsal ve köy yerleşim alanlarındaki makiliklerin gerek yapılaşmaya, gerekse arazi kazanımı nedeniyle açıldıkları görülmektedir. Kuşadası ve çevresinde porsuk, sansar, tilki, yaban tavşanı, domuz, çakal gibi yaban hayvanlarının barınabildiği ve beslenebildiği doğal alanlar makiliklerdir. Domuzlar makilikler azaldığı için kentin içine inerek beslendikleri ve yavruladıkları görülmektedir. Kirazlı’da tahrip edilen alan sandal ağaçlarının ve delice zeytinlerin en yoğun ve sağlıklı olduğu yer olup, Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel örneklerinin görüldüğü yerdir. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Tür Koruma eylem planı kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü, Campanula tomentosa türü Tüylü Çan Çiçeklerinin yetişme alanıdır. Alanın güneyinde ve kuzeyinde önemli arkeolojik buluntuların olması bölgenin tarihsel açıdan önemini de göstermektedir “ dedi.

Kuşadası’nın binlerce yıldır günümüze kadar gelen yeşil dokusu olan makiliklerin korunması için, başta yetkili ve ilgili tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri işbirliği yapmalıdır diyen Sürücü, “ Yapılacak işbirliğiyle Kuşadası’nın geleceğini yakından ilgilendiren tarım ve ekoturizm amaçlı doğru ve sürdürülebilir projeler hazırlanarak hayata geçirilmelidir. Kuşadası’nın çevresinde ve kırsalında zaten az kalan yeşil dokunun, isteyenin dozerleri sokarak yok etmesinin önüne mutlaka geçilmelidir. Yoksa gelecekte bunun acısını en çok yarının büyükleri olan çocuklar çekecektir. Doğru projeler uygulanırsa bundan öncelikle yöre insanları ve Kuşadası turizmi kazanacaktır. Bu nedenle tüm Kuşadası yeşil dokusuna sahip çıkmalıdır “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.