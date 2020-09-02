Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları sürüyor

İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür kayıp olan cezaevi personeli Hüseyin Arslan'ı arama çalışmaları devam ederken, Arslan'ın aracı sulama kanalı içerisinde bulundu.

Söke’de kayıp cezaevi personelini arama çalışmaları sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde iki gündür kayıp olan cezaevi personeli Hüseyin Arslan’ı arama çalışmaları devam ederken, Arslan'ın aracı sulama kanalı içerisinde bulundu.
Söke Cezaevi katiplerinden Hüseyin Arslan’ın kayıp haberi üzerine dün gece saatlerinde yapılan çalışmalarda Söke’nin Tuzburgazı Mahallesi ile Didim’in Balat Mahallesi arasında kalan karayolu kenarında aracına ait olabileceği parçalara rastlanmıştı. Bölgede araştırmanın yoğunlaştırılmasının ardından sazlıklar arasında sulama kanalında araca rastlandı. Araç sulama kanalından çıkarılırken, bir yandan da Hüseyin Arslan’ı arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti. Sazlıklar arasında ve su civarında Hüseyin Arslan’ın izine rastlanmayınca, bunun üzerine bugün gündüz saatlerinde Jandarma’ya bağlı Su Altı Arama ekipleri olay yerine çağrıldı. Öğle saatlerinden itibaren bir yandan su altı ekiplerince kanal içerisinde arama başlatılırken, bir yandan sazlıklar arasında Jandarma ve vatandaşların katılımıyla aramalar sürdürülüyor. Arama çalışmalarında drone (hava aracı) da kullanılıyor. Diğer taraftan Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma da başlattı.
Hüseyin Arslan’ın iki çocuk babası olduğu, yıllık izinde olduğu ve Ceza İnfaz Kurumu Lojmanlarında ikamet ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama ...
Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Honaz Belediye Başkanı Kepenek’i ...
Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği göreve başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ...
Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu
YEREL HABERLER Balık tutarken düştüğü gölette cesedi bulundu
Restorandaki cinayete 1 gözaltı
YEREL HABERLER Restorandaki cinayete 1 gözaltı
Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler
YEREL HABERLER Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler
Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini temizledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yangında küle dönen iş yerini ...
Başkan Atay'dan 'Zabıta Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan 'Zabıta Haftası' mesajı
Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya ...
Didim’de korona virüse karşı önlemler devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de korona virüse karşı önlemler devam ediyor
Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur ...
Nazilli'den orta sahaya takviye
YEREL HABERLER Nazilli'den orta sahaya takviye
Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çift tırın altına girdi Genç çifti trafik kazası ayırdı
YEREL HABERLER Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çift tırın ...
Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse ...
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Garnizon Komutanı Personel Albay Başer'den ADÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Garnizon Komutanı Personel Albay Başer'den ADÜ’ye ...
ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu oldu
YEREL HABERLER ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karasakaloğlu oldu
Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 2 aylık bebek Korona virüse yakalandı
Kocagür Mahallesi kanal yoluna parke taşı döşeniyor
YEREL HABERLER Kocagür Mahallesi kanal yoluna parke taşı döşeniyor
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı
YEREL HABERLER Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı
1 Eylül Barış günü Didim’de sembolik olarak kutlandı
YEREL HABERLER 1 Eylül Barış günü Didim’de sembolik olarak kutlandı
7 yıldır cinayetten aranıyordu, yatağın altında yakalandı 2 kişi öldüren ve 36 yıl hüküm giyen kaçak Didim’de yakalandı
YEREL HABERLER 7 yıldır cinayetten aranıyordu, yatağın altında ...
Genel Sekreter Sarıoğlu, Efeler Ziraat Odası’na veda etti
YEREL HABERLER Genel Sekreter Sarıoğlu, Efeler Ziraat Odası’na veda ...
Nazilli’deki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’deki cinayetin şüphelisi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X