AK Parti Efeler İlçe 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa seçilen Hüsnü Elbir, "2024 yerel seçimleri belediyeleri alma yılımız olacak" dedi.



AK Parti Efeler 3. Olağan İlçe Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına azami dikkat edilerek yapılan kongrede davetliler kongre alanına ateş ölçümleri yapılarak alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Aydın İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve AK Partili ilçe belediye başkanları başta olmak üzere AK Parti kadın ve gençlik kolları başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.



Kongrenin açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Bilindiği gibi kongremiz Korona virüs sebebiyle ertelendi. Kongremiz ertelendikten sonra sokağa çıkma yasakları da ilan edildi. O zamandan bu zamana boş durmadık. 10 bin üyemize telefonla ulaştık. Önderimiz, liderimiz, kurucumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda 'gönül seferberliği' adı altında sahalara indik, ziyaretler gerçekleştirdik. ‘Seçim mi var? Seçim varmış gibi çalışıyorlar’ diyenler oldu. Seçim en yakın 2023’te var. Ancak biz yatmaya değil çalışmaya geldik. AK Parti'nin tüm icraatlarını bir bir anlatacağız, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kongreler tazelenmedir, dertlerin unutulduğu yerlerdir. Sosyal medya üzerinden partimize zarar veriyoruz. Bu kongre birlik beraberlik kongremiz olsun. Gelin bir ve beraber olalım, kırgınlığı ve kavgayı bitirelim" diye konuşarak partiye bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.



"2024'te belediyeleri alacağız"



İlçe Başkanı Elbir, hedeflerinin 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde belediyeleri kazanmak olduğunu ifade ederek, "2023 bizim için çok önemli. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın her fırsatta belirttiği hedefler doğrultusunda 2023’de coşkuyu yaşamamız lazım. Rabbim ömür verir o günleri görürsek bizler de o coşkuya ortak olacağız. 2023’de inşallah 20 yıldır yaptığımız emeklerimizin karşılığını alacağız. 2024 de belediyeleri alma yılımız olacak” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleşen seçimde tüm delegelerin oyunu alan Hüsnü Elbir, AK Parti Efeler İlçe Başkanı olarak seçildi. Elbir'in yönetiminde şu isimler yer aldı; "Ayşegül Budaklı, Dilek Sarıkaya, Emine Gül, Emrah Yavuz, Fatma Ersoy, Kazım Yalçın, Levent Baysan, Mehmet Çıldırmaz, Mehmet Özgür, Murat Yavuz, Mustafa Ali Uyar, Mustafa Candaş, Mustafa Uludağ, Muzaffer Koca, Nazmi Özdemir, Onur Ak, Orhan Arslan, Osman Gümüşhan, Ramazan Subaşı, Recep Bilal Aksu, Seracettin Demirbaş, Serkan Çetinoğlu, Serkan Edgü, Şencan Polat, Şennur Özdemir, Tamer Tuna, Uğur Karabulut ve Zeki Zedeli"



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