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AK Partili Yavuz, Söke’nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İHA

AK Partili Yavuz, Söke’nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Partili Yavuz mesajında, “Bugün, şanlı tarihimizde birçok zaferler kazanmış olan atalarımızın bağımsızlık tutkusuyla, kanıyla canıyla sahip olduğu ve koruduğu bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın büyük bir coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihimizi ve geçmişimizi bilmeden geleceğimizi inşa etmek asla mümkün değildir. Bu sebeple kurtuluş günlerimiz; tarihimize ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından önemlidir. Bizlere vatan kılınan bu toprakların kazanılmasında elde edilen kahramanlıkları bilmemiz kadar, gelecek nesillerimize tarihimizi aktarmakta son derece önemlidir. Söke'mizin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde, çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak, bağımsızlığımız için kahramanca mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, Cafer Efeyi ve arkadaşlarıyla daha ismini sayamadığımız nice kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Söke’li hemşehrilerimize yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyor, düşman işgalinden kurtuluşumuzun 98. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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