Filede perde Aydın'da açılıyor

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak Aydın Büyükşehir Belediyespor Galatasaray HDI Sigorta maçıyla açılacak.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor 2 ekranlara getirecek. Avrupa ve dünyanın en iyi kadın liglerinden olan Sultanlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın BŞB, lig öncesi kadrosunu nokta transferlerle yeniledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2020-09-10 10:45:10



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