İncirliova Belediyesi Acarlar’da yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

İncirliova Belediyesi, ilçenin en büyük Mahallesi olma özelliği taşıyan Acarlar Mahallesi'nde yoğun mesai harcıyor. Ekipler Acarlar Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme, yolların bakımı ve onarımı ile yapımı devam eden İmam Rabbani Camisi çevresinde çevre düzenlemesi ve hafriyat temizliği işlemlerini gerçekleştiriyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri Acarlar Mahallesi'nde yoğun bir mesai gerçekleştirerek mahallenin birçok sorununu çözüme kavuşturuyor.



“Her gün buradayım”

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde mahallenin acil sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Kaya, "Acarlar mahallemiz ilçemizin en büyük mahallesi, ne yazık ki önceki dönemlerde ciddi şekilde ihmal edilmiş, yol sorunu başta olmak üzere bazı temel sorunları var. Göreve geldiğimiz günden bugüne Acarlar mahallemizi çok önemsiyorum, neredeyse haftanın her günü buradayım. İmkanlarımız ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyorum. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olarak benim düşüncem "emeğin başkenti" olan Acarlar Mahallemizdeki çalışkan insanlar hizmetin en iyisini, en güzelini hak ediyor" diye konuştu.



Acarlar Mahallesi'nde yapımı devam eden İmam Rabbani Camisi'ni de ziyaret eden Başkan Kaya, 700 kilogramağırlığındaki avizenin camiye kazandırılmasına da öncülük etti. Başkan Kaya, "Muhtarımız ve dernek başkanımız ile birlikte camii inşaatında incelemelerde bulunduk, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bizim de yapımına öncülük ettiğimiz, destek olduğumuz avize takılmış, camimiz gerçekten Acarlar'a yakışan bir eser olmuş. Bu güzel esere destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.



Yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Kaya'ya teşekkürlerini ileten Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut ise, “Şahsım ve Mahallemiz adına Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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