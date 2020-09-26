Vali Aksoy, Bakan Soylu ile görüştü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Covid19 ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yeni tedbirler ve değerlendirme toplantıları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Valileri Toplantısında Aydın Valisi ve diğer illerin valileri ile görüştü. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Bakan Soylu'ya Aydın'ın son durumu ile ilgili bilgi veren Vali Hüseyin Aksoy, pandemi süreci ile ilgili alınan tedbirler ve denetimler hakkında görüştü.

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