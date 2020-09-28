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Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı Motosiklet sahibinin koşuşturması fayda etmedi

İHA

Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı Motosiklet sahibinin koşuşturması fayda etmedi

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir hırsız park halindeki motosikleti gözle kaş arasında çaldı. 7 saniye süren hırsızlık olayında motosiklet sahibinin hırsızı yakalamak için koşuşturması fayda etmedi. Polis eşkali belirlenen hırsızı ve çaldığı motosikleti arıyor.
İlginç hırsızlık olayı gece saat 23:30 sıralarında Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Fatih Korkmaz isimli şahıs 09 R 6153 plakalı motosikletiyle Çarşı mahallesi, Şehit Er Mehmet Aydın sokaktan geçerken bir arkadaşıyla karşılaşarak sohbet etmeye başladı. Sohbet uzayınca Fatih Korkmaz motosikletini park ederek arkadaşının yanına gitti. O sırada motosikletle oradan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs Fatih Korkmaz’a ait motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu fark ettiler.
Etrafta bir tur attıktan sonra şahıslardan biri motosikletin yanına yaklaştı ve çalıştırarak oradan hızla uzaklaştı. Motosikletinin çalıştığını duyan Fatih Korkmaz hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında motosiklet sahibinin çalınan motosikletini ve hırsızı yakalamak için koşuşturması dikkat çekti.
Polis hırsızı ve çaldığı motosikleti yakalamak için çalışma başlatırken, son günlerde Köşk ilçesinde artan hırsızlık olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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