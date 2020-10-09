ADÜ Didim MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) 20202021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi online olarak gerçekleşti.

Eğitimde, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, Öğr. Anila Polat, Öğr. Gör. Nimet Çavuş ve Öğr. Gör. Günseli Duman öğrencilere ders içerikleri ve ders kayıt işlemleri konularında bilgi verdi. Öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunulmasıyla eğitim sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.