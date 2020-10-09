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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivil toplum kuruluşlarından Rektör Aldemir’e tam destek

İHA

Sivil toplum kuruluşlarından Rektör Aldemir’e tam destek

Aydın Yerli ve Milli İrade Platformu Üyesi Sivil Toplum Kuruluşları, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e destek vermek amacıyla Senato Salonu’nda ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz ve Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe’nin de bulunduğu pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri; üniversitesivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı ve yargıya intikal eden konular hakkında adaletin yerini bulması beklediklerini ifade ettiler.

“İnsani ve islami hiçbir ölçüyle bağdaşmayan, iftira nitelikli girişimlere karşı rektörümüzün yanındayız”

Platform Başkanı Mehmet Şirinkaya ve beraberindeki heyet, ADÜ’ye karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve temsil ettiği değerlere ilişkin güven bunalımı oluşturmaya yönelik eylem ve iddialar hakkında; kurum senatosu tarafından kamuoyuna açıklanan hususlara katıldıklarını, insani ve İslami hiçbir ölçüyle bağdaşmayan, iftira nitelikli ve FETÖ benzeri kumpas girişimleri konusunda, Kentimizin en önemli değerlerinden bir tanesi olan ADÜ ve Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanında olduklarını dile getirdiler.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sivil toplum kuruluş temsilcilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Rektör olarak atanmadan önce bilim üretmek için çabalayan biriydim. Ancak Cumhurbaşkanımızın takdiriyle görevime başladıktan sonra ben artık Osman Selçuk Aldemir’in şahsi kimliğini değil, Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurumsallığını, Aydın’ımızın itibarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini temsil ettiğimi her an kendime hatırlatıyorum. Bu süreçte çok sayıda iftira ile karşılaştım. Her birinde üniversitemizin ve Aydın’ımın yıpranmaması için bazen sükûnet, bazen cevap hakkımı kullanarak mücadele ettim. Allah’a şükürler olsun ki zaman bizi haklı çıkardı. Üniversitemizin eğitsel ve idari performansını tarihinin en güzel düzeyine ulaştırdık” dedi

“Kimsenin üniversitemiz ve Aydın’ımızın itibarına dil uzatma hakkına sahip değil”

Hiç kimsenin üniversitemiz ve Aydın’ımızın itibarına dil uzatma hakkına sahip olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Olay benim kişiliğimden çıkıyor, Üniversitemize ve Aydın’ımıza karşı yapılmış bir itibar katline dönüşüyor. Bu alçak yayınla ilgili hukuki süreci derhal başlattık. Emin olun sadece bu iftiracı manipülatör değil onu yöneten üst akıl da hukuki cezayı alacak” dedi.

Ziyaret, katılımcıların karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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