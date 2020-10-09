Aydın filede Fenerbahçe karşısında

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi alarak 13 puanla 5'inci sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda bir maç eksiğiyle 15 puanı bulunan zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'le kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Son 3 maçını kazanan Aydın temsilcisi, kendisi gibi 3'te 3 yapan rakibinin galibiyet serisine son vermeye çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-10-09 11:19:02



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