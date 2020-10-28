İncirliova Belediyesi'nde 4 personelin testi pozitif çıktı, bütün çalışanlara test yapıldı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Covid-19 testi pozitif çıkan 4 personel karantinaya, temaslı 8 personel de izolasyona alındı. 104 personele ise tedbir amaçlı test yapıldı.

İncirliova Belediyesi'nde muhasebe, yazı işleri ve bilgi işlem bölümlerinde çalışan 4 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. 4 personel tedaviye alınırken, temaslı olduğu saptanan 8 personel de evlerinde izole edildi. Belediye hizmet binasında görev yapan 104 personele ise tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırıldı.

'DIŞARIDAN BULAŞTI'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Virüsün belediye içinden değil dışarıdan temasla personellerimize bulaştığını düşünüyoruz. Çünkü testi pozitif çıkan bu personellerimiz farklı birimlerde çalışıyordu. Öncelikle virüsün yayılmasını engellemek hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına hizmet binamızda çalışan 104 personelimizin tamamına test yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, lütfen koronavirüs salgını tedbirlerine özellikle maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uysunlar, kendilerinin ve tüm sevdiklerinin sağlığını korumak adına dikkatli davransınlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2020-10-28 13:20:05



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