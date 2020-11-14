Aydın’ın en eski okulunda yıkım başladı

Aydın’ın eski okullarından olan Yahya Kemal Beyatlı İlkoukul’unda yıkım çalışmaları başladı.

Deprem riski yüksek şehirlerden olan Aydın’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda yapılan karot testleri sonucunda Efeler’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nun depreme dayanıksız olduğu belirlenmiş ve okul boşaltılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, eski okulların yıkım işlemleri başlatıldı. Geçici olarak Cumhuriyet İlkokulu’na nakledilen öğrencilerin, okullarına tekrar kavuşmaları için hızlı bir şekilde çalışmaların başlatıldığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrenci ve velilerin mağdur olmamaları adına en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

“İnşaata hazır hale getiriyoruz”

Yıkılan okulların yerine en kısa zamanda yeni okulların yapılacağını ifade eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; “Bilindiği üzere karot testleri sonucu bazı okullarımızın depreme dayanıksız olduğunu tespit ettik ve Bakanlığımızın da izni ile okulları boşaltarak, yenileme çalışmalarına başladık. İl genelinde yıkımına başlanan okullarımızın hepsinin yerine yenisini yapacağız. Çocuklarımızı ve velilerimizi mağdur etmemek adına en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp yeni okulumuzu tekrar hizmete açacağız. Şuan, yıkımı başlayan okullarımızı inşaata hazır hale getiriyoruz. Yapılacak yeni okullarımız proje aşamasında ve Bakanlıktan onay gelir gelmez, inşaata başlayacağız” dedi.

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